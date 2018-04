Lazio-Roma, il derby dei Daspo: due per parte

Lazio-Roma si gioca stasera, ma le misure dalla Questura arrivano già: due daspo per parte per i tifosi delle romane

Lazio-Roma non inizia nel migliore dei modi, a livello di tifosi. La stracittadina romana si giocherà questa sera in notturna dopo quasi cinque anni, ma sono già arrivati quattro Daspo. Sono due per parte e sono arrivati dopo gli accertamenti della Divisione della Polizia Anticrimine. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Roma Guido Marino. Questi, inoltre, ha incontrato Lotito e Baldissoni per discutere le misure di sicurezza per il derby.

Come detto, sono quattro i Daspo. I due della Lazio riguardano la sfida col Milan del 28 febbraio: due tifosi laziali hanno attaccato su un muro in largo Diaz un manifesto di dieci metri con scritto ‘01.03 Stefano Furlan! Acab Lazio‘. Per loro Daspo biennale. Stessa sanzione per due tifosi della Roma, uno dei quali, al termine di Roma-Barcellona ha invaso il campo di gioco, mentre l’altro, minorenne, ha lanciato una bottiglia a degli agenti a Ponte Milvio.