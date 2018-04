Lazio-Roma, torna il derby in notturna: in 55mila per la Champions

Derby Lazio-Roma, ci siamo: la stracittadina della Capitale può tornare a entusiasmare in notturna dopo cinque anni. La sfida per la Champions League avrà una gran cornice di pubblico

Stasera si gioca il derby Lazio-Roma, una partita che non ha bisogno di presentazioni. La Lazio arriva dall’incubo Salisburgo, la Roma dal sogno Barcellona: Champions League ed Europa League saranno protagoniste indirette, è un match che vale l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie, decisivo in questo finale di stagione. Lazio-Roma torna a essere disputato di sera dopo le restrizioni in seguito agli scontri del 2013. Si tratta di un ritorno all’antica per la Serie A, mentre in Coppa Italia le due squadre già si erano sfidate in notturna. Sarà un derby da 55mila spettatori, una cifra quasi da record dato che – per via di limiti e restrizioni – lo Stadio Olimpico presenta spesso spazi vuoti nelle stracittadine, in special modo in quelle recenti. Cancelli aperti dalle 18, Roma è pronta a vivere una serata di calcio da signori.

Derby Lazio-Roma: la task force di Marino

No alle limitazioni anche in Curva Tevere. All’andata, con la Roma in casa da calendario, quel settore dello Stadio Olimpico fu destinato ai giallorossi; stasera, complice l’inversione di campo e di settori, toccherà ai biancocelesti. Fino all’anno scorso la Tevere era ristretta nei derby, oggi sarà quasi sold out, dato che è stato possibile acquistare ulteriori duemila biglietti. Tra la Tevere e i Distinti Sud da tempo vigeva un “cuscinetto”, una zona neutrale per non far entrare in contatto le tifoserie. Questo “cuscinetto” è stato ristretto e ne beneficerà la cornice di pubblico. Il piano per l’ordine pubblico, scrive Il Corriere dello Sport, è partito ieri. Il questore Marino opererà una task force, ha incontrato Lotito e Baldissoni e ha detto di voler garantire una serata di sport e correttezza. Vinca lo spettacolo, dunque.