Derby della Mole: Juve imbattuta da 18 gare

Derby della Mole, con lo 0-0 di oggi salgono a 18 le sfide nella stracittadine in cui la Juve rimane imbattuta

La Juve rimane ancora una volta imbattuta dopo lo 0-0 nel derby della Mole. Il pareggio contro il Torino ha permesso ai bianconeri di allungare la striscia di stracittadine senza sconfitte a 18 gare consecutive.

L’ultima sconfitta contro i granata risale al 2015. Da quel momento in poi sono arrivate 13 vittorie e 5 pareggi: come riportato da Opta è la striscia d’imbattibilità più lunga raggiunta dai bianconeri da quando c’è il girone unico in Serie A.