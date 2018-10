Roma, Di Francesco: «Insigne il giocatore da cerchiare in rosso»

Le parole dell’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia del big match contro il Napoli di Ancelotti

Eusebio Di Francesco ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del big match di domani sera tra Napoli e Roma. Queste le sue parole: «Per venir fuori da Napoli con un risultato importante bisogna fare una grande partita. Davanti abbiamo un avversario forte, tanti giocatori che si conoscono tra loro, hanno messo dentro giocatori interessanti come Fabian Ruiz. È cambiato qualcosa nel loro modo di interpretare le gare, con un allenatore con grandissima esperienza, sono forti come lo scorso anno. Entrambe le squadre arrivano dopo una bella prova in Champions League, io il Napoli l’ho visto davvero bene, anche fisicamente. Dalla mia squadra mi aspetto la stessa prestazione al San Paolo dello scorso anno, perché bisognerà fare una grande prestazione per strappare punti».

Di Francesco prosegue sulle condizioni di De Rossi e Kolarov e sull’atteggiamento dei suoi: «De Rossi e Kolarov sono migliorati, stanno bene ma ovviamente non sono al top. Il serbo si è allenato finalmente con la squadra dopo un po’ di tempo. Per il Capitano valuterò bene tra oggi e domani. Florenzi mi sembra recuperato a tutti gli effetti. Mi fa rabbia che certe volte dobbiamo prendere degli schiaffi prima di fare delle prestazioni di un certo livello. In campionato le partite cominciano a passare, c’è il rischio di non rientrare nella nostra zona di classifica, se non invertiamo questa tendenza. Bisogna affrontare tutte le gare in un certo modo».

Infine un commento sul pericolo numero uno, Lorenzo Insigne: «Secondo me a Napoli hanno un po’ paura di noi, nel senso buono del termine. Perché abbiamo dimostrato che cresciamo con le partite importanti, soffrendo invece qualche scontro che sulla carta è più agevole. Insigne? Ha fatto la seconda punta, poco il falso nove, al massimo più Mertens. È molto bravo ad interpretare le varie situazioni di ruolo in base a come si comporta la linea difensiva. Lui è uno di quelli in grande condizione e potrebbe metterci in difficoltà, non lo fa solo adesso, è in un ruolo che sta interpretando molto bene. È il giocatore del Napoli da cerchiare in rosso, sicuramente».