Di Francesco: «Dobbiamo trovare continuità contro una squadra molto forte. Sul mercato del Venezia dico che...»

Le parole in conferenza stampa di Di Francesco in vista della gara che il suo Venezia affronterà contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni

In conferenza stampa, l’allenatore del Venezia Di Francesco, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Genoa.

UDINESE – «L’Udinese è una squadra di grande fisicità che ha fatto un grande inizio di campionato. I risultati delle ultime partita non sono dalla loro parte anche se avrebbero meritato qualche risultato favorevole in più per il gioco mostrato. Sono una squadra con la capacità di ribaltare velocemente un’azione da difensiva a offensiva, ed grazie alla loro fisicità sono molto pericolosi nei calci piazzati. Noi dobbiamo cercare di trovare la continuità giusta»

MERCATO – «Marcandalli e Kike Pérez possono dare un grande apporto alla squadra se non da subito, sicuramente a partita in corso. Marcandalli è un difensore di ottima struttura capace di coprire tanto campo grazie alla sua velocità. Ruolo di Pérez? E’ un centrocampista qualitativo, bravo a dialogare con i compagni, sempre alla ricerca della palla. Può giocare sia come interno destro che sinistro, è un giocatore che ritengo polivalente nel nostro centrocampo.»