Di Francesco: «Dispiace ancora per come è andata all’andata, avremo bisogno dei nostri tifosi»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Inter

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani del Venezia contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

IL PUNTO SUI GIOCATORI CONVOCABILI, LE SITUAZIONI IN CHIAVE MERCATO DI ANDERSEN E CANDELA – «Andersen è già partito ieri, lo ringraziamo, ha avuto una grande possibilità di giocare in Champions, era una situazione che non poteva non accettare mettendosi nei suoi panni. Il direttore sta lavorando per sopperire alla sua uscita, gli auguro il meglio, un ragazzo splendido. Sarà tra i convocati Condé, è arrivato il transfer. Anche se si è allenato solo un giorno e potrebbe giocare solo a gara in corso. Non ci saranno Schingtienne per un problema. Non ci sarà Candela per le voci e le trattative in corso. Poi Duncan e Crnigoj sono fuori, da valutare Haps che ha avuto un problema. Non siamo tanti, ma agguerriti sì. Doumbia e Oristanio recuperati. Sagrado è rientrato questa settimana».

COME PREPARO LA GARA DI DOMANI? E SULLA SUPERCOPPA VINTA DAL MILAN– «Il Milan ha vinto la Coppa, non è facile vincere una coppa con 4 giorni da parte di chi arriva. Sicuramente ho preso spunto dalla partita di coppa, perché ha dato indicazioni. Ovviamente abbiamo giocatori differenti dal Milan. La cosa più importante è affrontare questa partita con compattezza, coraggio e grande equilibrio».

SE MI DÀ ANCORA FASTIDIO IL MATCH D’ANDATA? – «Il dispiacere c’è, ma ce ne sarebbero tante, perché loro avevano creato tanto ma potevamo giocarcela. Infatti l’ho fatta rivedere alla squadra. Abbiamo bisogno davvero del dodicesimo uomo in campo, di una bolgia. Abbiamo bisogno del supporto della nostra gente. Come sempre, ma in questa partita ancora di più. E’ una delle gare che ci può dare qualcosa in più. Stadio esaurito? Magari tanti vengono a vedere l’Inter, ma l’appello lo faccio ai nostri».

CHE GIOCATORE È CONDÉ? – «Fisico, di struttura, un mediano che nel centrocampo a 3 può fare più il play davanti alla difesa, con caratteristiche più difensive. Lavoreremo per metterlo nelle migliori condizioni».

COME CONTENERE DUMFRIES E DIMARCO SULLE FASCE? – «Non ci sono loro soltanto, rientra Thuram, in panchina hanno tante soluzioni come Taremi. Ma sulle fasce sono molto forti. Hanno tante soluzioni, ma anche noi possiamo trovarle».

SE MI ASPETTO GOL DALLA PANCHINA? – «E’ una cosa su cui sto battendo tanto con i ragazzi. Una cosa difficile da allenare, ho avuto a volte risposte positive, altre meno».

QUANDO RIENTRA DUNCAN? – «Ci auguriamo che possa fare un paio di allenamenti la prossima settimana».

TANTI EX DOMANI, OLTRE A ORISTANIO E STANKOVIC, ANCHE CARBONI IN CRESCITA – «Sì, poi vediamo se domani sarà della partita dall’inizio. Comunque per me non è un discorso legato al passato e che siano ex, non ci bado molto a questo discorso e gli stimoli arrivano a prescindere».

SE SARÀ UN VENEZIA DIVERSO RISPETTO A QUELLO VISTO CONTRO L’EMPOLI? – «Sì, per me è stato solo un episodio, noi potevamo fare sicuramente meglio, ma diamo anche merito all’Empoli».

CON LE GRANDI LE COSE MIGLIORI? – «Bisogna ripetersi, anche perché non c’è motivo di accontentarsi, siamo penultimi. Potevamo avere dei punti in più? Sì, ma bisogna lavorare per riproporle».