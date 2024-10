Venezia, Di Francesco: «Obiettivo portare a casa del risultato. Sul Monza...»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Di Francesco in vista della sfida di Serie A tra Venezia e Monza. Ecco le parole dell’allenatore

LE PAROLE – «Come tante altre. Dobbiamo legarci a quell’aspetto cui siamo stati meno attenti: portare a casa il risultato. Abbiamo 4 partite in 14 giorni. Non pensiamo all’individuo, ma alla squadra, Joel ha avuto opportunità, sta anche a lui ed alla squadra metterlo nelle condizioni migliori. Si pensa serva migliorare solo la difesa, ma dobbiamo migliorare anche in zona gol. Monza? Squadra costruita per non stare lì sotto, ha giocatori importanti con esperienza in Serie A. E’ una partita dove loro hanno badato al sodo»