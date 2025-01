Di Francesco: «Pohjanpalo per ora è un nostro giocatore; nel secondo tempo ci è mancato questo»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro il Verona

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Venezia Verona. Di seguito le sue parole.

COSA É MANCATO NEL SECONDO TEMPO – «Siamo mancati nella capacità di tenere qualche pallone in più, nel far salire la squadra, nel palleggio. Il Verona è squadra fisica, dovevamo cercare di più delle trame di gioco, dove ci siamo persi un pochino nella ripresa. Secondo me ci eravamo anche difesi bene, poi abbiamo preso gol in contropiede sbagliando un raddoppio anziché andare a difendere la porta. In queste cose dobbiamo alzare l’asticella».

POHJANPALO E ZERBIN – «Su Pohjanpalo ne sapete più di me, per ora è nostro, quello che sarà non dipende da me, è un grande professionista. Quello che dipende da noi è migliorarci, ci vogliono determinate caratteristiche, come quelle che porta Zerbin. Ora faccio fatica ad avere delle scelte per cambiare».

MERCATO – «Vivo questo mercato con serenità, perché se dovessi pensare a cosa serve non ne usciremmo. Questi ragazzi li amo, guardate Haps che partita ha fatto in quel ruolo. La settimana ho messo in campo giocatori che dovevano uscire. Ho visto una squadra che voleva comunque portare a casa il risultato. Poi a questo livello i dettagli fanno la differenza, con l’attenzione a qualche dettaglio in più potevamo avere magari un terzo dei punti in più. Vedi sul raddoppio di cui parlavo prima che è mancato».

SENTIVA CHE IL GOL SAREBBE ARRIVATO – «Pensavo più prima rispetto a quando lo abbiamo preso, perché avevamo ripreso campo in quel momento. Questa squadra non deve mollare niente. Uscire dal campo avendo dato tutto, questo dobbiamo fare, ma a volte non basta».

CANDÉ – «E’ un giocatore interessante e lo avevo visto prima della partita, per quello poi l’ho schierato titolare».