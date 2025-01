Di Francesco: «Partita importantissima per noi. Pohjanpalo? Lui è convinto di questa cosa sul mercato»

Di Francesco, allenatore del Venezia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Verona. Le parole

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Di Francesco ha voluto parlare di mercato e del match tra Venezia e Verona.

LE PAROLE – «Al di là della sconfitta di Parma, abbiamo recuperato qualche giocatore, come Zampano, che anche se non partirà dall’inizio è in panchina a disposizione. Abbiamo integrato due nuovi arrivi: Zerbin, che ha già lavorato una settimana con la squadra, e Candé, un difensore proveniente dal Metz, che partirà titolare. Parlo sempre con i ragazzi, compreso il mio capitano. Pohjanpalo è molto concentrato su questa partita, è convinto di poter far bene. È un ragazzo di grande professionalità, a dispetto di quanto si dica»