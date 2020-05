Ancora polemiche dopo le dichiarazioni di Pecoraro. A lui risponde Marco Di Lello della Procura Federale FIGC. Le ultime

Marco Di Lello della Procura Federale FIGC risponde a Pecoraro. Le dichiarazioni su Inter-Juve del 2018 hanno fatto e stanno facendo discutere. Di Lello risponde a Pecoraro ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello su Radio Punto Nuovo.

Le sue parole: «Io ho scelto di non rilasciare interviste e lascio a voi ogni valutazione su quelle parole. Però una risposta è dovuta perché considero quelle parole un’offesa personale per me inaccettabile. La neanche tanto velata accusa che la nomina dei vice sia stata un modo per mettere mano alla Procura da parte dei vertici Federali. Ricordo a tutti che il capo ed i vice procuratori aggiunti sono scelti con identica procedura. Nel caso specifico, tra i 5 nominati a dicembre, 2 erano della precedente gestione, gli altri 3 sono già un procuratore della Repubblica di Perugia, un generale a tre stelle dei Carabinieri ed un ex segretario della commissione antimafia. Ora non aggiungo altro, spero di tornare a guardare lo spettacolo che ci manca ormai da tante settimane».