Di Livio elogia Conte: «Il suo Napoli è perfetto. Scudetto? I pronostici dicono che...»

Di Livio ha fortemente elogiato Antonio Conte e il volto del suo Napoli: le dichiarazioni dell’ex Juventus sul campionato

Angelo Di Livio, su TvPlay, ha parlato di Antonio Conte e del suo Napoli. Le dichiarazioni dell’ex Juventus.

DI LIVIO – «Conte non è ancora contento di quello che stanno facendo. È un perfezionista e fino a quando non si arriva al suo livello massimale, non sarà contento. Il Napoli non ha le coppe, ma per fare qualcosa di straordinario come vincere lo Scudetto, devono dare tutti molto di più. Non sappiamo chi vincerà, ci sono delle squadre che daranno battaglia fino alla fine. E il Napoli è una di queste».