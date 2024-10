Di Lorenzo: «Vincere era troppo importante oggi; era facile solo sulla carta»

Le parole di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Lecce. Tutti i dettagli in merito

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn dopo Napoli-Lecce, terminata 1-0 con il suo gol. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Dispiace tanto per il primo annullato, ma sono contento, era una partita troppo importante per noi. Ci abbiamo provato in tanti modi, alla fine abbiamo segnato».

PROSSIMI IMPEGNI – «L’ambizione è quella di giocare sempre per vincere, lo abbiamo fatto in tutte le partite. Queste sono le partite sulla carta facili, ma in realtà non lo sono. Tutte le squadre vanno affrontate, ma poi conta quello che facciamo noi».

RIPOSATE O FESTEGGIATE – «Intanto riposiamo».