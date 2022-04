Di Maria Juve, l’argentino apre al trasferimento

Di Maria Juve, messaggio dell’esterno argentino ai bianconeri. Ecco qual è la volontà del giocatore: le ultime sulla situazione

Di Maria avrebbe comunque messo la Juve in cima alla lista delle sue preferenze. Contatti tra le parti ci sono stati già negli scorsi giorni, anche se, per il momento, si rimane nella fase interlocutoria.

Come riferisce Tuttosport, l’argentino è intrigato e non poco dalla possibilità di sbarcare in Serie A in estate, ma non aspetterà all’infinito possibili mosse dei club a lui interessati.