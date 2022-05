Juve Di Maria, pronta l’offerta: intanto il Fideo mette like sui social – FOTO

Di Maria Juve: pronta l’offerta bianconera e intanto spunta il like dell’argentino! L’indizio social – FOTO

La trattativa Di Maria Juve potrebbe prendere sempre più piede nei prossimi giorni. Il Fideo lascerà il Psg, ma resterà in Europa come ha detto qualche giorno fa.

L’idea Juve lo stuzzica nonostante le sue richieste non siano proprio in linea con le idee della società bianconera. La richiesta dell’argentino è di 7 milioni più bonus, la Juve ci pensa e prepara la controproposta. Lo scrive Tuttosport. Intanto l’argentino mette il like alle nuove maglie della Juve, un indizio social per il futuro?