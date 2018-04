Digne e Bellerin: la Juventus cambia look sulle fasce

La Juventus cerca l’erede di Alex Sandro e pensa, tra gli altri, anche a Lucas Digne, terzino sinistro del Barcellona, ex Roma

La Juventus si rifà il look sulle corsie esterne. Ieri Allegri in conferenza stampa ha parlato dei piani futuri della Juve. Il tecnico ha parlato di una nuova rivoluzione sul mercato con la società che cercherà di creare il giusto mix, come negli ultimi anni, tra giovani ed esperti. La Juventus avrà Caldara e Spinazzola, rispettivamente classe ’94 e ’93 ma punterà su altri elementi giovani per rifondare la difesa. Lichtsteiner e Alex Sandro andranno via, dovrebbe salutare anche Asamoah. Occorrono due nuovi terzini, uno destro e uno sinistro. Nel mirino della Juve c’è Lucas Digne.

Il terzino sinistro ex Roma è chiuso al Barcellona da Jordi Alba e potrebbe partire. Il calciatore francese, classe ’93, è un vecchio pallino di Fabio Paratici che lo aveva seguito quando giocava in Francia e disputò l’Europeo Under 21 quattro anni fa. Il laterale mancino è una valida alternativa ai vari Bernat e Darmian. Marotta invece avrebbe mentito l’interesse per Hector del Colonia che potrebbe rimpiazzare Bernat al Bayern. A destra si seguono Vrsaljko dell’Atletico Madrid, Bellerin dell’Arsenal, Meunier del PSG e Gimenez dell’Atletico Madrid abile soprattutto da centrale ma che all’occorrenza può giocare anche da terzino destro.