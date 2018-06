Il terzino sinistro del Barcellona, Lucas Digne, potrebbe cambiare squadra. Su di lui ci sono Juventus, Inter e Bayern Monaco

Lucas Digne può tornare in Serie A. Il terzino sinistro del Barcellona, ex Roma, vuole cambiare aria. L’esperienza al Barça non è andata nel migliore dei modi e il francese ha voglia di trovare un club che gli dia maggiore fiducia. Lucas vuole una maglia da titolare e secondo il Kicker è nel mirino di Inter, Juventus e Bayern Monaco. Il giocatore è destinato a lasciare la Catalogna e sono tanti i club interessati.

Il Barcellona avrebbe chiesto 17 milioni di euro, la stessa cifra con la quale il Barça lo strappò al PSG. Il Bayern Monaco potrebbe cedere Juan Bernat e potrebbe puntare proprio su Lucas Digne ma attenzione alle mosse dei club italiani: i bianconeri devono ancora capire il futuro di Alex Sandro mentre l’Inter, che hanno ingaggiato Asamoah a costo zero, lasceranno andare Dalbert e potrebbero tentare un nuovo colpo sul mercato regalando a Spalletti un nuovo terzino.