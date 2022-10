Dimissioni CdA Sampdoria: qual è la posizione della società blucerchiata

Dimissioni CdA Sampdoria, rumors su questa ipotesi dopo quanto accaduto nelle scorse ore: la posizione della società

Massimo Ferrero, presentatosi ieri al Ferraris al 25esimo del primo tempo di Sampdoria-Roma, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il CdA, stando a quanto riferisce La Repubblica, non era al corrente delle intenzioni dell’ex presidente fino a che non l’ha visto comparire nello Sky Box dello stadio.

Il primo pensiero di tutti i consiglieri è stato quello di dimettersi, poi in maniera compatta è arrivata la decisione di prendere tempo. In questo momento la caduta del Consiglio sarebbe il preludio del fallimento e dei libri in tribunale dato che la vendita della società non sembra vicina a concretizzarsi.