Spalletti allo scoperto: «Ho dato quello che potevo. Mi sono incontrato con Gravina e mi ha detto questo» - Calcio News 24

Dimissioni Spalletti, ecco le parole dell’ex CT della Nazionale sulle motivazioni dietro la scelta

Dimissioni Spalletti. L’ormai ex allenatore dell’Italia ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Sky Sport.

RETROSCENA -《Ieri sera siamo stati col Presidente Gravina un bel po’ e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di ct della Nazionale. Io non avevo nessuna intenzione di mollare e continuare a fare il mio lavoro》

RESPONSABILITÀ-《Questo ruolo l’ho sempre interpreto come servizio alla patria quindi agevolerò e farò la risoluzione del contratto. Mi assumo le responsabilità che ho. La FIGC mi ha dato tutto supporto possibile. Ma i risultati sono questi. Vincere e convincere domani sera sarebbe perfetto per chi sostituirà. Mi ha fatto male perché non ho tirato fuori il meglio. Sono dispiaciuto di me stesso. Accettando sapevo che c’era qualcosa di complicato. E non ci sono riuscito. Nella partita dell’altra sera. Siete stati gentili nel commentarla. Meritavamo di peggio. Ho creato dei problemi al movimento con i miei risultati. Ero convinto di poter fare diversamente》

