Dimissioni Trentalange, oggi il Consiglio Federale: le ultime

Ieri le dimissioni del capo dell’AIA Trentalange e oggi il Consiglio Federale dove la FIGC prenderà atto delle decisioni e detterà i tempi per le nuove elezioni

Ieri le dimissioni del capo dell’AIA Trentalange e oggi il Consiglio Federale dove la FIGC prenderà atto delle decisioni e detterà i tempi per le nuove elezioni.

Gravina, capo della Figc, dovrà ribadire quanto successo in queste ultime ore prendendo atto formalmente della decisione di Trentalange. Evitare il commissariamento, questo il motivo, e ora si dovrà scegliere un nuovo capo per l’AIA e per le tempistiche saranno entro i 90 giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.