Dino Zoff: «Napoli favorito, Conte è una garanzia; Juve, senza Champions è imperdonabile, Ranieri va studiato...»

Dino Zoff ha parlato al La Stampa di questo finale di campionato, quando a 90′ dalla fine ci sono ancora in palio tantissime cose da decidere. Di seguito le sue parole.

SI STA DIVERTENDO – «Sì, molto. Quando tutto è in gioco non ci si può annoiare».

BASTA PASSAGGI INDIETRO – «Basta con i passaggi all’indietro… Ce l’ho con chi li chiama in causa, spesso, per usare i piedi: in porta si va per parare, il resto appartiene a una svolta che non mi piace».

SCUDETTO AL NAPOLI – «Dire Napoli è la cosa più ovvia, ma il Napoli ha un punto in più a una gara dalla fine: è favorito».

PRESSIONE SUL NAPOLI – «Alla pressione ci pensa Antonio: uno come lui è la garanzia migliore per tenere tutti con i piedi per terra e sintonizzati sul Cagliari».

SCUDETTO CON PIÙ VALORE – «Sì, se Conte dovesse portare il Napoli al titolo di campione d’Italia, il successo avrebbe un significato maggiore».

SE VINCONO È UN MIRACOLO – «Guardate la classifica degli azzurri un campionato fa. E guardate cosa è accaduto a gennaio: se non sbaglio, a Conte hanno venduto un tale di nome Kvaratskhelia. Se vincono è un miracolo».

INZAGHI ALL’INTER – «Non mi stupisce il suo cammino da allenatore: quando l’ho avuto in gruppo mi colpivano la sua preparazione e la cura per i particolari. Bravo».

QUARTO POSTO CHAMPIONS – «Se lo deve aggiudicare la Juve: per i bianconeri fallire l’obiettivo minimo sarebbe imperdonabile».

GIUDIZIO SU TUDOR – «Aspettiamo Venezia. Nell’attesa, mi sento di dire che ha lavorato bene, molto: ha fatto quello che gli è stato chiesto, ha rimesso in ordine cose che non andavano, ha restituito un bel po’ di energia al gruppo».

YILDIZ E LA NUMERO DIECI – «Yildiz ha numeri importanti, qualità e voglia di emergere: giocare con la dieci della Juve non è facile, dà l’impressione di sopportarne il peso».

CHANCE PER LA LAZIO – «Difficile, non impossibile. E comunque andrà a finire, la Lazio può essere soddisfatta della stagione».

RANIERI E LA ROMA – «Ranieri andrebbe fatto studiare a Coverciano».

COSA SERVE NEL CALCIO – «Nel calcio non servono i fenomeni o i geni. Serve altro».

L’ESEMPIO RANIERI – «Equilibrio, saggezza, esperienza e normalità. Ranieri merita gli applausi di tutti».

GLI ECCESSI NON MI PIACCIONO – «Gli eccessi non mi sono mai piaciuti: ne vedo in ogni situazione. Quando si esagera, non mi diverto più».

TROPPO USO DEL VAR – «Sì».

IL COMO DI FABREGAS – «Il Como è la squadra a cui assegnerei il mio personale Oscar: bello da vedere, coraggioso, mai banale. Fabregas avrà un grandissimo futuro».

NO AI RETROPASSAGGI – «Chi sta in porta deve parare, usare le mani: vedo troppi retropassaggi per coinvolgere il portiere nella ripartenza del gioco».

POSSESSO PALLA SOPRAVVALUTATO – «Perché parlarne così tanto? Puoi tenere la palla a lungo senza creare pericoli o guadagnare spazio. Ribadisco, stop agli eccessi».

CHI VINCE LO SCUDETTO – «Non sarà facile battere il Cagliari, ma dico Napoli».

JUVE DEVE VINCERE – «A Venezia, la Juve non può non vincere vista la posta in palio».

THIAGO MOTTA – «Non lo so. È andata così».