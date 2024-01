Dionisi post Monza Sassuolo: «Bene il secondo tempo. Lotteremo per la salvezza»

L’allenatore del Sassuolo Dionisi si è espresso così sulla partita giocata in casa oggi pomeriggio contro il Monza

Dionisi ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Monza e il Sassuolo.

«Ho avuto più risposte positive nel secondo tempo, nei primi 45′ non siamo sempre stati precisi e decisi, come nel gol del Monza. Chi è entrato ha dato il meglio, abbiamo provato poco il nuovo modulo: i giovani devono crescere, queste gare sono esperienza. Il campionato è lungo, dobbiamo fare sempre meglio: battaglieremo per la salvezza»