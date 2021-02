Diritti TV: le big della Serie A spingono per assegnarli a DAZN

I diritti TV sono ancora argomento caldo per il futuro della Serie A. Le grandi squadre vogliono assegnarli alla DAZN

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, le grandi squadre della Serie A stanno spingendo perché si voti il via libera alla cessione dei diritti TV per il triennio 2021/2024.

DAZN ha offerto 840 milioni di euro a stagione per per il pacchetto delle 7 gare in esclusiva e quello di tre in condivisione. Sky, invece, ha offerto 750 milioni di euro per tutte le partite più altri 50 milioni in caso di creazione del canale Ott della Lega.