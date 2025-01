Djuric Monza, vicinissimo all’addio: pronto a sostenere le visite mediche per quella squadra

Djuric Monza, addio ai brianzoli dell’attaccante bosniaco, che però rimane in Serie A: già effettuate le visite mediche con la nuova squadra

Milan Djuric è pronto a dire addio al Monza. L’attaccante bosniaco lascerà i brianzoli dopo un anno, ma rimarrà in Serie A.

Come riportato da Gazzetta.it, il calciatore si trovava a Parma questo pomeriggio per sostenere le visite mediche e firmare un contratto da un anno e mezzo per i ducali, rinforzando il pacchetto offensivo di Fabio Pecchia, contribuendo con fisicità ed esperienza, qualità necessaria per un rosa giovane come quella emiliana.