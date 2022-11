Do you remember? Pioli meglio di Allegri (di 9 anni fa)

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è riuscito nell’impresa di fare meglio di Massimiliano Allegri quando era sulla panchina rossonera

Il titolo sembrerebbe ovvio: il Milan accede agli ottavi dopo 9 anni senza farlo e con la stessa distanza temporale la Juve torna in Europa League dove l’aveva lasciata Antonio Conte. Logico quindi che Pioli sia il personaggio del giorno (Inzaghi e Spalletti lo sono stati tempo prima), mentre Allegri deve leccarsi le ferite. Nove anni fa fu proprio lui l’ultimo a portare il Milan agli ottavi. E anche in questo Pioli ha fatto leggermente meglio: 10 punti contro i 9 di Max.

Anche lui fu costretto ad aspettare l’ultima giornata per avere la certezza della qualificazione e vi approdò con uno 0-0 casalingo contro l’Ajax. Un passaggio di turno di “corto muso”, anche se all’epoca non si conosceva l’espressione, inventata poi nel corso del primo ciclo juventino. Adesso tocca a Pioli fare ancora meglio dagli ottavi in poi. Allegri si arenò con l’Atletico Madrid, avversario che nessuno potrà incontrare perché fuori da tutto.