L’Atalanta vuole potenziare il reparto esterni, e su Doig i nerazzurri spingono anche per battere la concorrenza delle romane

L’unico modo per avere la meglio in fattore mercato è quello di sbaragliare la concorrenza tra una tempistica adeguata e un’offerta che non si può rifiutare. L’Atalanta sta attuando questa strategia per cercare di portare a casa lo scozzese Josh Doig: esterno classe 2002 e vera rivelazione nel Verona.

Attualmente i nerazzurri sono in testa davanti a Roma e Lazio, anche per via di una trattativa che vede la Dea in ottimi rapporti con l’Hellas (considerando anche la presenza di Tony D’Amico). Risulta una cifra che va dai 6 ai 9 milioni di euro.