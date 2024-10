Donadoni su Milan-Napoli: «Fonseca coraggioso, ma la colpa è di Leao…»

Le parole di Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale, sulla sfida tra Milan-Napoli in programma questa sera. Tutti i dettagli

Roberto Donadoni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Milan e Napoli.

MILAN-NAPOLI – «Il Napoli fatica a essere fluido, ma se ottiene certi risultati pur non giocando bene, quando crescerà sarà ancora più complicato sfidarlo. Il Milan non ha ancora trovato la propria dimensione, ma per esempio Fonseca con l’Udinese ha messo Leao in panchina e ha dominato. Il gruppo è con lui».

SCUDETTO – «Non vedo una squadra capace di andare in fuga e l’Inter per me resta avvantaggiata. Milan? Non manca molto, ma con un allenatore nuovo serve pazienza».

LEAO – «È lui a rinunciare a se stesso, non Fonseca. Finché non troverà continuità di rendimento, è inutile discutere delle sue potenzialità e di quando riuscirà a metterle in mostra».