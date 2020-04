Dost: “Non ho paura del Coronavirus” – VIDEO

Bas Dost, attaccante olandese dell’Eintracht Francoforte, è intervenuto per parlare dell’emergenza coronavirus

Bas Dost, attaccante olandese dell’Eintracht Francoforte, è intervenuto per parlare dell’emergenza coronavirus. Il centravanti ha specificato come sta passando il suo momento in quarantena e se ha paura o meno del Covid-19. Ecco le sue parole:

«Non ho paura del coronavirus, ero spaventato all’inizio. Anche i media hanno peggiorato la situazione, esagerando su questo argomento. Ovviamente certe cose generano preoccupazione, tua madre ti chiama e non sai cosa dirle».