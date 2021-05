Douglas Costa al Gremio: accordo a un passo. Le ultime

Douglas Costa è ad un passo dall’addio alla Juventus: il Gremio brasiliano ha contattato i bianconeri. Tutti i dettagli

La storia tra Douglas Costa e la Juventus potrebbe finire molto presto. Come riportato da Goal.com, sarebbe imminente l’accordo tra i bianconeri ed il club brasiliano dove l’esterno si è messo in mostra ed ha stregato tutti.

Il brasiliano si ridurrà l’ingaggio per tornare al Gremio e l’accordo dovrebbe essere formalizzato nelle prossime 72 ore. Il termine brasiliano, per i calciatori provenienti dall’estero, scade il 23 maggio come riportato dal portale Globo Esporte. Addio imminente dunque tra il giocatore verdeoro e la Juventus