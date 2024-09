Douglas Costa RIVELA: «Stavo per FIRMARE un contratto con QUELLA SQUADRA poi...»

Douglas Costa ha parlato di un suo possibile trasferimento all’Inter: il calciatore è stato ad un passo dai nerazzurri. Il retroscena

Douglas Costa, ex calciatore di Juve e Bayern Monaco, ha parlato alla Gazzetta Dello Sport, rivelando un clamoroso retroscena di calciomercato. Le parole.

LE PAROLE – «Una volta, mentre eravamo in ritiro con il Brasile, confidai ad Alex che lo avrei raggiunto in Italia perché ero in contatto con l’Inter. Lui mi voleva alla Juve e nel giro di un minuto mi fece chiamare dall’allora ds Paratici».