Douglas Luiz Juve, il commento di Repubblica sul brasiliano: «Rigorini imbarazzanti e se non gioca neanche stavolta…»

Douglas Luiz Juve, il commento di Repubblica sul neo acquisto bianconero: «Rigorini imbarazzanti e se…». L’analisi del quotidiano

Il commento di Repubblica sul rendimento di Douglas Luiz con la Juve. Il quotidiano ha parlato così del nuovo acquisto bianconero, anche in vista della gara di stasera contro la Lazio.

L’ANALISI – «E’ il momento di prendersi il presente, dopo un avvio di stagione da dimenticare, segnato da bocciature tecniche e rigorini imbarazzanti a bucare l’imbattibilità difensiva della Juve. Se Douglas Luiz non gioca stavolta, con sei indisponibili tra infortuni e squalificati, risulta davvero difficile pensare a un’altra occasione. E’ stato l’acquisto più caro dell’estate in bianco e nero: ieri era protagonista in Premier League, oggi poco più che un oggetto misterioso in Serie A. Sono i numeri ad essere spietati insieme agli episodi come i due rigori causati. 222 minuti complessivi, una sola volta titolare contro l’Empoli, sette spezzoni raccolti qua e là. Gli errori in area di rigore sono dovuti a cali di concentrazione, a scarso controllo del corpo e eccessiva irruenza. Episodi che gli hanno fatto toccare il fondo, condizione necessaria per risalire».