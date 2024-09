Douglas Luiz si PRENDE la Juve: Thiago Motta pronto a LANCIARLO da titolare contro l’Empoli

Le ultime sul possibile debutto da titolare di Douglas Luiz con la maglia della Juventus contro l’Empoli



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta sarebbe finalmente pronto a lanciare Douglas Luiz da titolare per il ritorno della Serie A contro l’Empoli.

Il centrocampista brasiliano era infatti solo subentrato nelle prime tre partita con la Juventus, per via di una forma fisica non ancora al 100%. Dopo la pausa è però pronto a guidare il reparto bianconero, con la curiosità dei tifosi che cresce.