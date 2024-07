Dovbyk Roma, ecco quanto manca per la fumata bianca: le cifre

Dovbyk Roma: i giallorossi continuano a trattarre con il Girone, ecco cosa manca per la fumata bianca per l’attaccante

Dopo l’arrivo di Matias Soulé la Roma vuole chiudere anche per Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno discutendo in questi giorni per il trasferimento dell’attaccante nella capitale e manca poco alla fumata bianca.

Gli spagnoli infatti chiedono una cifra di 35 milioni più bonus, mentre i giallorossi al momento si sono spinti fino a 30 più bonus. La sensazione è che nei prossimi giorni si può chiudere: l’attaccante vuole vestire il giallorosso e la trattativa si può chiudere attorno ai 32/33 milioni.