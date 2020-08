Dove giocherà Messi? Ecco quali squadre possono convincere l’argentino: dalla Premier alla serie A, el Diez è il sogno di tutti

È bastato un annuncio per scatenare le fantasie di tutti. Lionel Messi probabilmente lascerà il Barcellona, anzi vuole lasciare i blaugrana dopo la gestione da sergente di ferro di Ronald Koeman. Niente privilegi, niente di niente nemmeno per uno dei giocatori simbolo della compagine catalana. La scelta, dunque, sembra essere inevitabile: Messi andrà via dalla Spagna, ma dove giocherà nel prossimo anno?

IPOTESI CITY – L’attaccante argentino piace a mezza Europa, ma in pochi possono permetterselo. La compagine inglese è sicuramente una delle più probabili, non solo per l’ingaggio: c’è Pep Guardiola come allenatore che lo accoglierebbe a braccia aperte e l’ipotesi non dispiace al calciatore. Le probabilità di un trasferimento nel campionato più ricco ci sono, ma tutto dipenderà anche dalla questione economica.

SGAMBETTO UNITED – I red devils, nel frattempo, sognano lo sgambetto ai cugini del City. La proprietà può sicuramente intavolare una trattativa così onerosa, ma ovviamente anche qui le variabili sono enormi: il gioco di Solskjaer non si adatta sicuramente alle caratteristiche di Leo.

SERIE A? – Ovviamente in patria c’è già chi ipotizza l’arrivo del fenomeno argentino, con Inter e Juventus alla finestra. Al momento sono le uniche due squadre che possono arrivare al giocatore, anche se vista la concorrenza sarà davvero complicato offrire un contratto alla pari delle grandi società. L’Inter cerca sponsor, in casa Juve Adidas preme: al momento però resta un’operazione complicata.

OCCHIO AL PSG – L’alternativa si chiama ovviamente PSG. I parigini, come ben sappiamo, hanno un’ampia disponibilità economica. Il tutto però dipenderà anche da un altro asso presente in rosa come Neymar: se il brasiliano vorrà condividere il ruolo da star, Messi potrebbe anche pensare in un trasferimento a Parigi. Al momento però tutto rimane in bilico.