Dragan Stojkovic: «Milan, PAVLOVIC è un affare, LUI ha due CUORI. Samardzic è pronto per un TOP CLUB. Non conosco il FUTURO di JOVIC. E su Vlahovic penso QUESTO»

Dragan Stojkovic ha parlato dell’acquisto di Pavlovic, vicinissimo a passare dal Salisburgo al Milan in questa sessione di mercato

Dragan Stojkovic è il ct della Serbia. Con La Gazzetta dello Sport, alla luce dell’acquisto del Milan di Pavlovic, fa il punto sui suoi nazionali in Italia.

LA MIGLIORE QUALITA‘ – «Alla stazza imponente abbina una notevole elevazione, preziosa in entrambe le aree, e un passo veloce. È bravo a difendere a campo aperto. E poi è mancino: non sono tanti i centrali giovani, di livello e di piede sinistro. Pavlovic è uno di questi e prenderlo è un affare».

PARAGONI – «Da noi è soprannominato il Briegel serbo».IL MILAN – «Il Milan è la storia e giocare con la maglia che un tempo è stata di Baresi, Maldini e Costacurta è una grande responsabilità. Pavlovic è pronto per questo salto perché, al di là delle qualità tecniche, è serio e concentrato sul calcio. In campo è un vero guerriero, è un po’ come giocasse con due cuori. Non ti lascia mai solo».

HA PARLATO CON SAMARDZIC – «No, però non mi stupisce l’interesse del Milan. Lazar è protagonista in Serie A con l’Udinese, le sue qualità le conoscete. Samardzic possiede un talento cristallino e sono convinto che in un top club si esalterebbe ancora di più. Presto o tardi, ci arriverà. Vedremo…».

JOVIC – «All’Europeo ha segnato un bel gol, però non conosco ancora con esattezza quale sarà il suo futuro».

VLAHOVIC CAPITANO NELLA JUVE – «Sono contento per Dusan. Spero di vederlo sempre al top e mi auguro che segni il più possibile con la Juventus».