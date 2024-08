Duncan si PRESENTA al Venezia: «Decisivo il mister in questa scelta. CONTENTO di essere qui»

Le parole del nuovo centrocampista del Venezia Duncan tra entusiasmo e voglia di conquistare la salvezza con i veneti

«Non è stato facile fare questa scelta, ma il mister è stato decisivo, ho già lavorato con lui, il legame va oltre il campo. So già come imposta il suo gioco, ho lavorato 3 anni con lui al Sassuolo. Mi ha fatto capire la voglia che hanno i ragazzi e come si sta bene in questo gruppo. Ha allenato tanti anni e capisce subito il valore dei ragazzi. Tutti mi hanno parlato della città, che è una delle più belle del mondo, ci sarà tempo di scoprirla, ma quello che mi interessa è il campo ora ed è quello che mi interessa. Comunque sono contento di essere arrivato in un posto del genere, dove mi dicono esserci anche tante belle persone»