Dybala positivo Coronavirus, parla la fidanzata: «Stiamo aspettando gli ultimi esami»

La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute della Joya bianconera

Dopo la fuga di notizie delle ultime ore sul presunto nuovo tampone positivo effettuato da Paulo Dybala, la compagna Oriana Sabatini ha voluto fare chiarezza sulla situazione del numero 10 della Juventus. Le sue dichiarazioni a Canal 9.

DYBALA – «Paulo non è tornato positivo. Dobbiamo aspettare. Deve fare gli ultimi test e vedere qual è l’esito, non so da dove siano uscite queste ultime notizie ma sicuramente non provengono da noi. Proprio come abbiamo parlato nel momento in cui lo abbiamo avuto, con calma saremo a noi a dire quando non lo avremo più».

TEST – «A me è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la cosa appena avranno notizie certe. Siamo in attesa come gli altri».