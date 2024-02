Dybala sul suo futuro: «Addio? No, voglio vincere con la Roma»

Paulo Dybala, attaccante della Roma, autore di una grandissima tripletta contro il Torino stasera. Ecco le parole

Ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dalla Roma con il Torino, ha parlato Dybala: autore di una tripletta straordinaria.

PORTARSI A CASA IL PALLONE – Tanto , era un po’ che lo volevo questo pallone. L’ho voluto contro il Cagliari, poi il mister mi ha tolto prima. Oggi non l’ho cercato cosi tanto ma è venuto e sono contento perché è servito per vincere

FUTURO – Io quando sono arrivato ho detto che mi sembrava aver vissuto già in un’altra vita in questa città. Quello che succederà non lo so, mi sto godendo ogni momento con la squadra e con i compagni perché sono meravigliosi