Dybala, addio alla Roma imminente. Una big italiana pronta a prenderlo, ma occhio alle sirene estere di quella squadra

Dybala, l’argentino nuovamente al passo d’addio alla Roma? Un club estero fa sul serio per ostacolare la big italiana! La conferma dai diretti interessati

Nei mesi scorsi il nome di Paulo Dybala era stato accostato al calciomercato Inter. Dopo un’estate travagliata e un accordo che sembrava in dirittura con una squadra araba, l’attaccante argentino ha deciso di rimanere alla Roma, dove però le cose non stanno andando bene. Sky Sport lancia la bomba su una possibile cessione della Joya già a gennaio: sulle sue tracce, come scrive anche Gianluca Di Marzio, c’è già il Galatasaray.

DYBALA INTER – «L’agente del giocatore Carlos Novel era a Istanbul e ha avuto vari incontri con il Galatarasay. L’offerta al giocatore si aggira attorno ai 10 milioni. La volontà di Dybala però a gennaio non sarebbe quella di salutare la Roma, a meno che la società non decida pubblicamente di venderlo. La volontà del Galatasaray sarebbe quella di fare un’operazione senza indennizzo (o comunque un indennizzo minimo), dal momento che Dybala è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025».

Intanto, la conferma sull’interesse per la Joya arriva direttamente dal vicepresidente del club turco, Metin Ozturk, il quale ai microfoni di NTVSport ha commentato così.

LE PAROLE DEL VICEPRESIDENTE DEL GALATASARAY – «Come sempre accade ci sono giocatori che lasceranno la squadra e altri che arriveranno durante la finestra di mercato di riparazione. Io non sto supervisionando questa trattativa, l’uomo al comando è Okan Hodja, ma so che ci sono contatti. È normale. Posso dire che ogni scelta verrà presa seguendo le linee direttive di Okan Buruk e della squadra degli scout. Di sicuro tutti i calciatori vogliono giocare in una squadra con grandi obiettivi come il Galatasaray».