Dzeko: «Inzaghi capisce di calcio. San Siro è un disastro». Le dichiarazioni dell’attaccante bosniaco

Edin Dzeko ha parlato a DAZN subito dopo Inter-Venezia.

Le sue parole: «Non esistono partite, anche oggi l’ abbiamo visto contro il Venezia che si è chiuso. Arriviamo da 120 minuti, da una partita tosta di Bergamo, l’importante era vincere, anche se soffrendo. Dedica rabbiosa? No, l’esultanza è per il gol al 90’. Mancavano i miei gol, ma se la squadra vince è importante. Inzaghi capisce di calcio, sa che un attaccante può risolverla all’ultimo, come è successo oggi. La sosta viene al momento giusto, siamo stanchi, speriamo che il campo migliori, è un disastro. Oggi erano tutti dietro, con il campo così la palla si ferma»