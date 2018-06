Dzeko sui social: «Ninja mi mancherai». Perisic lo invita a seguirlo all’Inter – FOTO

Edin Dzeko ha salutato il suo ex compagno Nainggolan su Instagram e Perisic, tra il serio ed il faceto, l’ha invitato a seguirlo

Chi ha tempo non aspetti tempo deve aver pensato Ivan Perisic, che nel messaggio di saluto su Instagram di Edin Dzeko a Radja Nainggolan: «Oggi sono triste per colpa tua Radja. Non ti volevo vedere andare via. Ci mancherai ma ti voglio bene. In bocca al lupo brate», si è intrufolato, scrivendo: «Vieni anche te e ci siamo!». Nainggolan ha risposto al suo ex compagno con un: «Grazie, ci vediamo presto» mentre il croato non è stato degnato di risposta da nessuno dei due. Ironia o vero tentativo di mercato? Certo, l’unica possibilità che Dzeko arrivi in nerazzurro esisterebbe in caso di cessione di Icardi. Ipotesi, al momento alquanto remota.