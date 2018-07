E’ già CR7 mania tra il popolo juventino. Maglia Cristiano Ronaldo Juve: lo Juventus Store in tilt per le tantissime richieste. Ecco i prezzi

Tra incredulità e gioia, a Torino è già scoppiata la CR7 mania! La Juventus ha piazzato il colpo del secolo ingaggiando Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per 112 milioni di euro e tra i tifosi è già partita la corsa alla maglia di CR7. Tantissimi tifosi juventini hanno promesso in questi giorni di comprare la maglia di Cristiano qualora l’affare si fosse concluso nel migliore dei modi e tanti si sono già riversati nello store bianconero per comprare la maglia con il numero 7. Tantissimi tifosi invece sono andati ad acquistare la maglia sullo store online della Juventus che è andato in tilt a causa dell’eccessivo numero di contatti.

«Sorry, the servers currently are overloaded», è la scritta in inglese che segnalava agli utenti come non fosse possibile accedere in quel momento allo store a causa del sovraccarico del server. Problemi anche in mattinata con lo store che fatica a ‘riprendersi’. Ma quanto costa la maglia di Cristiano Ronaldo? Sono 4 le versioni disponibili e si va dagli 85€ per la maglia da bambino ai 145 per la versione da gara: da bambino (84,95 euro), da donna (94,95 euro), da uomo “replica” (104,95 euro) e da uomo “authentic” (144,95 euro). A questi prezzi vanno aggiunti, eventualmente, i costi per la patch campionato o Champions League, più i costi di spedizione, gratuita per ordini superiori ai 130 euro. Ma quanto guadagnerà la Juve con le maglie di CR7?

La Juventus, dopo l’accordo da quasi 30 milioni firmato con Adidas nel 2013, ha rinunciato ai 6 milioni aggiuntivi di minimo garantito, con l’obiettivo di guadagnare di più attraverso la gestione diretta di licensing e merchanding. I bianconeri dunque hanno la gestione diretta e questo comporta un incremento notevole dei ricavi (ci sarà il boom con CR7) ma anche un incremento dei costi di gestione che sono tutti a carico del club bianconero.