El Shaarawy, non c’è solo la Roma: ci prova anche l’Atalanta

Non c’è solo la Roma su Stephan El Shaarawy. Anche l’Atalanta valuta l’acquisto dell’attaccante nell’ottica di sostituire il Papu Gomez

Non c’è solo la Roma su Stephan El Shaarawy. Secondo il Corriere di Bergamo anche l’Atalanta valuta l’acquisto dell’attaccante nell’ottica di sostituire il Papu Gomez.

El Shaarawy vuole rientrare in Italia e per farlo è disposto a ridursi in maniera netta il suo ingaggio da 14 milioni netti l’anno.

Allo stesso tempo lo Shangai Shenhua non è disposto a cedere in prestito il giocatore e vuole monetizzare al massimo dalla sua cessione a titolo definitivo.