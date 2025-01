Elmas Torino, ufficiale il nuovo acquisto del calciomercato granata, ecco comunicato, dettagli, numero di maglia e il siparietto social per il macedone

Elmas Torino, un accostamento di parole che i tifosi granata sentiranno ripetere più e più volte nei prossimi giorni. Il calciatore macedone è infatti l’ultimo acquisto in salsa di calciomercato per il Toro di Paolo Vanoli, il primo della sessione di trattative targata gennaio 2025. Il trequartista all’occorrenza esterno si trasferisce dal RB Lipsia, ma nonostante l’età tutt’altro che avanzata (l’atleta ha spento 25 candeline a settembre) è già un esperto conoscitore della nostra Serie A, complice l’esperienza a cavallo tra il 2019 ed il 2024 in quel di Napoli.

Atterrato ieri pomeriggio a Milano, Elmas ha poi effettuato le visite mediche di routine presso l’istituto di Medicina dello Sport di Torino. Da qui, in tarda serata, la firma direttamente nella sede della società. Ecco quindi la prima foto ufficiale del nuovo tesserato dei piemontesi insieme al dt Davide Vagnati (presente ieri e accompagnato anche dal braccio destro Emiliano Moretti), dove sembrerebbe peraltro che il giocatore abbia scelto il numero 11 per la propria casacca. Segue invece il comunicato riportato sui portali ufficiali del Torino Fc. In mattinata, il club di Via Viotti aveva inoltre ‘lanciato’ un simpatico indizio social, tramite un post rappresentante la classica composizione di frutti nota come macedonia. In riferimento, ovviamente, all’origine di Elmas: nato a Skopje, in Macedonia del Nord appunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906)

ELMAS TORINO, IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal RasenBallsport Leipzig, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas.

Elmas è nato a Skopje, in Macedonia, il 24 settembre 1999. Cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa, ha esordito nella massima serie macedone con la maglia del Rabotnički Skopje nell’ottobre 2015, ad appena 16 anni. Dopo due stagioni in patria in cui ha collezionato 46 presenze, 8 gol e 8 assist, nel 2017 si è trasferito al Fenerbahce. Nei due anni in Turchia ha totalizzato 47 match, segnando 4 gol e servendo un assist, e preso parte anche alle qualificazioni alla Champions League e all’Europa League. Nel 2019 l’approdo in Italia, al Napoli, e l’esordio in maglia azzurra il 17 settembre 2019 nella gara di Champions League contro il Liverpool. Per lui con i partenopei quattro stagioni e mezza, impreziosite della vittoria della Coppa Italia nel 2020 e dello Scudetto nel 2023. In totale ha collezionato 189 partite, 19 gol e 11 assist prima di essere acquistato, nel gennaio 2024, dal RB Lipsia, con cui ha giocato 22 match tra campionato e coppe.

Per lui anche 65 presenze, 13 gol e 10 assist con la nazionale della Macedonia.

Tutto il Torino Football Club accoglie Elmas con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»