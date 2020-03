Emergenza Coronavirus, Danilo e Alex Sandro tornano in Brasile

I nomi di Alex Sandro e di Danilo si aggiungono alla lunga lista dei calciatori stranieri che, con il permesso delle rispettive società, hanno fatto ritorno dalle proprie famiglie durante l’emergenza Coronavirus.

I due terzini in forza alla Juventus hanno lasciato Torino con un volo diretto in Brasile con il consenso del club bianconero.

