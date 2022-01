Empoli, Andreazzoli: «Abbandonati a fare quello che non deve succedere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Aurelio Andreazzoli ha parlato nel post partita di Lazio-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra toscana: l’analisi

PARTITA – «Oggi alla fine del primo tempo non ero soddisfatto, anche per merito della Lazio ci siamo abbandonati a fare quello che succede e non quello che vogliamo succeda. Quando abbiamo fatto il nostro a memoria ricordo 4 palle gol dentro l’area piccola. La Lazio gioca molto bene, ha individualità notevoli. Si è visto nel finale Milinkovic, quando giochi contro tali giocatori non hai mezzi. Quando la palla è alta e uno arriva più in alto non si può fare niente. Abbiamo avuto una brutta settimana causa Covid, abbiamo cercato di rimediare. Comunque alla fine facendo un consultivo la squadra ha creato tanto e portiamo a casa, oltre a due squalificati per domenica prossima, un punto di valore».

