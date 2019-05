L’allenatore dell’Empoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Toro

L’Empoli compie l’impresa battendo un Toro in corsa Europa con uno schiacciante 4-1, all’ultima davanti ai suoi tifosi. Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita. Ecco le sue dichiarazioni: «Cerchiamo di fare il meglio possibile come ci siamo imposti pensando ora all’ultima gara. Mazzarri l’aveva definita come una finale, era una gara pesante e abbiamo fatto al meglio, credo non ci siano state discussioni su risultato e andamento della gara e poteva finire anche meglio con Sirigu tra i migliori in campo. Sono soddisfatto».

Infine, sulla partita tra Napoli e Inter: «Io stasera non guardo nessuna partita, quindi non tiferò per nessuno. Come si fa? Oggi abbiamo affrontato il Torino che ha sessanta punti, ha giocatori straordinari, ha perso meno di tutte in trasferta e li abbiamo stra-battutti e andremo a fare lo stesso tipo di partita come abbiamo fatto con la Juventus a Torino e con il Napoli, con la Fiorentina. E cercheremo di fare la partita e di vincerla come farà l’Inter del resto».