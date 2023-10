Empoli, Andreazzoli: «Peggior squadra d’Europa? È un record…»

Le parole di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, sul prossimo match di Serie A contro la Fiorentina

Aurelio Andreazzoli ha parlato a Tgr Rai-Toscana della prossima sfida tra Fiorentina ed Empoli.

PAROLE – «La Fiorentina è una squadra che ti dà la possibilità di misurarti, che è quello che vogliamo fare perché se noi abbiamo la necessità di crescere devi avere confronti con quelli più bravi di te, e sicuramente affrontiamo una squadra migliore di noi. Siamo la squadra peggiore d’Europa, ne faremo volentieri a meno, però è pur sempre un record e ce lo teniamo stretto per ora. E’ evidente che è una casella che vorremmo cancellare, abbiamo già tentato di farlo, i ragazzi sono stati bravi ma non sono stati fortunati probabilmente. C’è bisogno di un Empoli che si vuole misurare, che non ha timori reverenziali, non ne deve avere, e che deve sfruttare l’occasione. Il Viola park è un’eccellenza a livello europeo e quindi come tutte le eccellenze incuriosiscono. Più che andare in un museo mi piacerebbe vedere un’eccellenza del genere. Italiano? E’ stato bravo a prendere le decisioni che ha preso e poi nella continuità che è riuscito a dare ad una squadra che migliora di volta in volta».