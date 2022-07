Empoli, Bandinelli: «Vogliamo seguire Zanetti, ha voglia e determinazione»

Il centrocampista dell’Empoli Bandinelli ha parlato del primo periodo di lavoro con Zanetti in panchina

Filippo Bandinelli, centrocampista dell‘Empoli, al termine dell’amichevole di ieri contro il Castelfiorentino ha parlato del primo periodo di lavoro con Zanetti in panchina.

LE PAROLE – «I carichi di lavoro si sono fatti sentire ma abbiamo fatto una buona partita, abbiamo cercato di cominciare bene, con la giusta testa. Per noi non era un test impegnativo ma la settimana procede bene, Zanetti ha voglia e determinazione, vogliamo seguirlo in tutto e mettiamo le basi per qualcosa di bello. Lotteremo per la salvezza, è una squadra di ragazzi seri che daranno il 100% in ogni gara, spero di ripetere un’annata come la scorsa a livello di gruppo».