Empoli, si ferma esposito: il comunicato del club in vista dell'Inter

Empoli, problemi per Sebastiano Esposito al bicipite femorale: il comunicato dei toscani in vista della partita contro l’Inter

Domani sera, l’Empoli ospita in casa l’Inter. Match che non avrà tra i protagonisti il grande ex della partita, ossia Sebastiano Esposito, fermatosi per un problema al bicipite femorale sinistro. Gli esami strumentali hanno evidenziato questo. Brutte notizie per D’Aversa che perde un punto di riferimento in attacco, che sicuramente avrebbe fatto parte dell’11 titolare. Ecco il comunicato del club:

COMUNICATO– «Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Sebastiano Esposito hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro»