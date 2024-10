Empoli, si punta alla gara contro la Lazio. Il REPORT tra infortuni e possibili recuperi - Calcio News 24

Empoli, ALTA CONCENTRAZIONE in vista della gara contro la Lazio. Ecco la situazione tra infortuni e possibili recuperi

L’Empoli sta pensando alla gara contro la Lazio, e ci sono delle novità importanti dopo l’ultimo report d’allenamento. Il rapporto di PianetaEmpoli.it

IL REPORT – Jacopo Fazzini è uno di quelli che potrebbe tornare nell’undici titolare. Da capire se al fianco di Esposito o di Anjorin, visto che l’inglese sta piacendo e sta facendo vedere cose interessanti. Buone notizie arrivano anche sul fronte Zurkowski, il polacco potrebbe essere pronto dopo la sosta per la sua prima convocazione stagione. Buone speranze ci sono anche per Maleh che, prima del match con la Fiorentina, ha avuto una leggera ricaduta nel problema muscolare. Scalpita anche De Sciglio che vorrebbe conquistare la maglia da titolare nella difesa a tre. Ancora out Perisan, Ebuehi e Sazonov, da dire che anche Belardinelli è sulla strada giusta.